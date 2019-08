Debatte um Kies : Streit um Wasserschutzzone in Ginderich

Streit um Wasserschutzzone in Ginderich

Hülskens will in Ginderich rechts von der schraffierten blauen Wasserschutzzone buddeln. Gegenwärtig versagt der Regionalplan dies. Foto: Geoportal

Ginderich Grafiken des Geoportals Niederrhein zeigen, dass die geplante erweiterte Hülskens-Abgrabung Pettenkaul zumindest Wasserschutzbereiche nicht tangiert.

Sebastian Peters ist Regionalleiter der Rheinischen Post am Niederrhein. Er leitet die Redaktion Wesel.

(sep) Im Streit um einen weiteren Kiesabbau in Ginderich-Pettenkaul hat sich auf Anfrage unserer Redaktion nun der Regionalverband Ruhr (RVR) geäußert. Strittig ist die Frage, ob es sich bei der Fläche zwischen der jetzigen Kiesabgrabung Pettenkaul und dem Rhein um eine Wasserschutzzone handelt. Wesels SPD-Fraktionschef Ludger Hovest beharrt darauf, dass Wasserschutzgründe einer Abgrabung dort nicht im Weg stehen dürften, weil es sich faktisch nicht um eine Schutzzone handele. Kiesgegner würden dies aber immer wieder behaupten, kritisiert Hovest.

Grafiken des Geoportals Niederrhein zeigen, dass die geplante erweiterte Hülskens-Abgrabung Pettenkaul zumindest Wasserschutzbereiche nicht tangiert. Theoretisch könnte hier also Kiesabbau entstehen. Ein RVR-Sprecher teilte nun aber mit, dass sowohl in dem aktuellen Regionalplan als auch im Entwurf für den künftigen Regionalplan bestimmte Flächen für die Sicherung und den Abbau von Bodenschätzen (BSAB) mit klaren Umgrenzungen dargestellt seien. Textlich sei im Regionalplan festgehalten, dass es eine „Konzentrationswirkung“ geben müsse. Dies bewirke, dass es Abbau von Kies und Kiessanden nur innerhalb der BSAB-Bereiche gebe dürfe. Anträge auf Abbau außerhalb dieser Bereiche könnten nicht zugelassen werden. Das Weseler Unternehmen Hülskens hält einen Abbau neben einer bestehenden Abgrabung ebenso wie die Weseler SPD für sinnvoller als einen Abbau in Obrighoven und Lackhausen. Hülskens hat Gutachten, die einen Abbau dort als rechtlich zulässig bewerten.