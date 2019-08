Zeugen gesucht : Schule mit Farbe beschmiert

Die Polizei bittet um Hinweise zu diesen Schmierereien an der ehemaligen Realschule Mitte. Foto: Stephan Soblik

Wesel Unbekannte Farbschmierer haben sich am Wochenende am Gebäude der früheren Realschule Mitte an der Martinistraße ausgetobt. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wesel (RP) Unbekannte Farbschmierer haben sich am Wochenende am Gebäude der früheren Realschule Mitte an der Martinistraße ausgetobt. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern.Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hat sich die Tat im Zeitraum von Freitag, 16 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, ereignet. Die unbekannten Schmierer besprühten zwei Fenster, eine Tür sowie eine Wand mit weißer und schwarzer Farbe. In einer Höhe von etwa zwei Metern verewigten sie die Jahreszahl 2019, ferner die Buchstaben A und M sowie diverse unleserliche Zeichen. Nach dem Werk ließen sie Sprühdosen zurück. Polizeibeamte stellten diese als Beweismaterial sicher. Das Gebäude geht bekanntlich bald als neue Ida-Noddack-Gesamtschule an den Start.

Die Kriminalpolizei sucht jetzt Zeugen für die Farbschmierereien und bitte um Hinweise unter Telefon 0281 1070.

(RP)