Angebot des Seniorenbeirates in Schermbeck : Kostenlos nach Gahlen und zurück zum Ortskern

Schermbeck Auch in den Sommerferien stehen die Mitfahrerbänke bereit. Der Seniorenbeirat ruft zur regen Nutzung auf.

Vor allem die älteren Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Schermbeck seien aufgerufen, von dieser Gelegenheit zahlreich Gebrauch zu machen. Eine Bank steht am Rande des Rathausvorplatzes an der Weseler Straße. Die zweite Bank steht an der Einmündung der Haus-Gahlen-Straße in die Gahlener Kirchstraße.