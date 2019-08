Programm für den Urlaub : Wie das „You“ in Schermbeck für 116 Kinder schöne Ferien macht

38 oder 40 Kinder beteiligten sich wöchentlich an den Ferienspielen im Jugendheim „YOU“ in der Kempkesstege. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck „Wir wollen Meer“ lautete diesmal das übergeordnete Motto im Jugendheim der Evangelischen Kirchengemeinde Schermbeck.

Auch nach zwölf Jahren haben die Schermbecker Ferienspiele nichts von ihrer Attraktivität eingebüßt. Im Gegenteil: Während sich im zweiten Jahr 2008 an einer dreiwöchigen „magischen Zeitreise“ insgesamt 60 Kinder beteiligt hatten, nutzten in diesem Jahr 116 Kinder das abwechslungsreiche Programm im Jugendheim der Evangelischen Kirchengemeinde Schermbeck als eine Bereicherung der Ferienzeit.

Ein typischer Tag begann um 8 Uhr mit der Frühstücksbetreuung für Kinder, die ein zusätzliches Frühstück gebucht hatten. Gemeinsam wurde das Frühstück vorbereitet, der Tisch gedeckt und anschließend gemeinsam gegessen. Um 10 Uhr begannen die Workshops, an denen alle Kinder in einzelnen Kleingruppen teilnahmen. Nach dem gemeinsamen Essen, das vom St.-Anna-Stift in Dorsten täglich frisch zubereitet und geliefert wurde, konnten die Kinder eine Stunde lang wählen, ob sie sich ausruhen, etwas basteln oder spielen oder auch noch einmal aktiv werden wollten. Zwischen 14.30 Uhr und 16 Uhr wurden verschiedene Arbeitsgemeinschaften, Gelände- und Großgruppen-Spiele angeboten.

In der ersten Woche blieben die Kinder „Auf dem Meer“. Sie bauten Schiffe, sangen Seemannslieder und meisterten sogar eine Seemannsprüfung. Im Rahmen eines ganztägigen Ausflugs wurde das Binnenschifffahrtsmuseum in Duisburg besucht. Am Ende der Woche beteiligten sich die Geschwister, Eltern und Großeltern an einem bunten Abschlussfest, bei dem die Kinder auch selbstgebastelte Piraten-Accessoires präsentierten.