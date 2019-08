Hitzesommer und die Folgen : Katzentrio ohne Mutter: Tierheim sucht neue Halter

Wesel Auch für wild lebende Katzen ist Hitze ein Problem. Das Tierheim sucht jetzt Katzenhalter.

Es ist ein ungewöhnlicher Aufruf des Tierheims in Wesel: Es sucht Tierliebhaber, die sich um gleich drei Katzenjunge auf einmal kümmern können. Durch den heißen Sommer 2018 seien auch die in Wesel wild lebenden Katzen stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Entsprechend viele Notfälle habe es im Tierheim gegeben, unter ihnen auch eine hochträchtige Fundkatze. Am 9. Juli 2018 brachte das Muttertier vier Jungtiere zur Welt. Ein Katzenbaby starb, seine drei Geschwister überlebten. Die Katzenmutter verendete kurz darauf – laut Tierheim wegen eines Blasenverschlusses.