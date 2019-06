Kreis Heinsberg : VHS-Sommerakademien: Malen, Entdecken und Farbe

Die Sommerakademie im VHS-Gebäude auf der Westpromenade 9 eignet sich für Einsteiger und Fortgeschrittene, die Lust am Malen und Entdecken mitbringen. Foto: Hertgen, Nico (hn-)

Heinsberg Zwei kreative Sommerakademien zum Thema „Malen, Entdecken und Farbe“ bietet die Volkshochschule Heinsberg an.

Das erste Seminar findet in der ersten Sommerferienwoche von Montag bis Freitag vom 15. Juli bis 19. Juli statt. Ein weiteres Seminar findet in den Ferien vom 5. August bis 9. August statt, jeweils von 10 bis 17 Uhr.

Die Sommerakademie im VHS-Gebäude auf der Westpromenade 9 eignet sich für Einsteiger und Fortgeschrittene, die Lust am Malen und Entdecken mitbringen sowie Freude am Umgang mit Farbe haben. Zu Beginn der Seminare lassen alle Teilnehmenden ihren Ideen freien Lauf, um sie dann in einer persönlichen Arbeitsbesprechung mit der Dozentin und Künstlerin Conny Roßkamp weiter zu entwickeln. Von der Naturstudie bis hin zur Abstraktion stehen alle Möglichkeiten offen. Eine Anmeldung ist erforderlich und möglich mit Anmeldekarte oder unter www.vhs-kreis-heinsberg.de.