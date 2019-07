Wirtschaft : Argumente für den Kiesabbau

Rees Das Reeser Unternehmen Holemans gibt ein Buch heraus, in dem sich Wissenschaftler und Praktiker zu Auswirkungen von Auskiesungen auf die Umwelt äußern. Der Inhalt basiert auf einem Symposium, das 2018 in Bislich stattfand.

Die damaligen Referenten sind auch die Autoren des Buches. Es sind Wissenschaftler wie der Geoökologe Dr. Andreas von Hessberg von der Universität Bayreuth, der die These vertritt, dass sich Störungen der Ökologie auch positiv auf die Weiterentwicklung eines ökologischen Systems auswirken können. Oder wie der Geobotaniker Dr. Michael Rademacher, der sich mit der biologischen Vielfalt in Abbaustätten beschäftigt. Die seien nach der Renaturierung ökologisch oft wertvoller als vorher. Oder wie der Diplom-Biologe Peter Schmidt, der sich mit Amphibien-Arten befasst, die fast nur noch in Auskiesungsgebieten anzutreffen sind.

Michael Hüging-Holemans legt dabei jedoch Wert darauf, dass die wissenschaftlichen Beiträge auf Fakten basieren. Und die würden von den Kritikern häufig außer acht gelassen. „Wir müssen uns oft mit unwahren Behauptungen auseinander setzen“, sagt der Unternehmenschef. So stimme es zwar, dass 90 Prozent des aus dem Reeser Bruch stammenden Kieses exportiert werde, was der Anbindung zum Rhein geschuldet sei, dass aber der von Holemans in die Niederlande verkaufte Kies weiter in die Vereinigten Arabischen Emirate gehe, sei schlichtweg falsch. Der Niederrhein werde nicht für Bauprojekte in der Wüste ausgebeutet. Ein nicht unbeträchtlicher Teil des von Holemans in anderen Werken geförderten Kieses ginge direkt an deutsche Unternehmen. „Zum Beispiel an Bögl in Hamminkeln, die weltweit führend bei Tunnelbauelementen sind“, sagt Hüging-Holemans.