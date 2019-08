Rees : Rees: 5:0-Sieg im Kreispokal

Rees Kreispokal: Viktoria Wesel - SV Rees 0:5 (0:4)

(tt) Keine wirklich großen Probleme hatte der SV Rees in der ersten Runde des Kreispokals. Beim B-Ligisten Viktoria Wesel setzte sich das Team von Tim Beenen mit 5:0 (4:0) durch. „Bis zur ersten Trinkpause nach einer halben Stunde haben wir das richtig gut gemacht“, meinte Beenen. Kein Wunder, dass der Coach mit der Anfangsphase überaus zufrieden war. Denn nach 17 Minuten lag der A-Ligist deutlich mit 4:0 im Lippestadion in Front. Felix Becker hatte in der achten Minute den Torreigen eröffnet. Moritz Hübner schnürte einen Doppelpack (13./17.). Dazwischen gelang noch Ali El-Abbas ein Tor für sein neues Team (16.). Den Endstand zum 5:0 erzielte Daniel Ingelaat vier Minuten vor dem Schlusspfiff.