Bürgermonitor : Klage über ungepflegte Friedhöfe

Die Pflege des Friedhofs in Elten ist Grund für einen wütenden Brief einer Frau aus Kalkar. Foto: Christian Hagemann

Elten Eine Frau schämt sich beim Begräbnis ihrer Mutter in Elten. Auch Klagen aus Emmerich. Verbesserungen sollen her.

Dieser Brief einer Frau aus Kalkar hat es in sich. Sie ist wütend auf die Stadt Emmerich wegen der Pflege des Friedhofs in Elten.

„Herzlichen Glückwunsch! Der Friedhof in Elten ist der ungepflegteste Friedhof am unteren Niederrhein“, hat sie an Bürgermeister Peter Hinze und den Ortsvorsteher Albert Jansen geschrieben.

Albert Jansen hat den Bürgermeister zum Handeln aufgefordert. Foto: van Offern, Markus (mvo)

Info

Weiter heißt es in dem Brief: „Kann man darauf stolz sein? Wahrscheinlich schon, sonst würde der Friedhof nicht so aussehen. Gras, Unkraut, abgesägte Rhododendron (die ohne Wasser keine Chance haben), im Eingangsbereich abgesägte Bodendecker (schon seit drei Jahren), aufgelassene Gräber und bestehende Gräber, die nur aus Unkraut bestehen, ungepflegte Rasen-(gras-!)flächen usw. Ich könnte die Aufzählung beliebig weiterführen.“

Mark Antoni ist der Chef der Kommunalbetriebe. Foto: Markus van Offern (mvo)

Das Schlimme an der Sache: „Anlässlich der Beerdigung meiner Mutter mit Besuch aus dem gesamten Bundesgebiet mussten meine Schwester und ich uns anhören, dass Friedhöfe anderswo weitaus gepflegter sind. Das schlechte Gewissen, das wir haben, weil sich bei unserer Mutter die Grabgestaltung verzögert, ist also völlig unbegründet. Es fällt ohnehin nicht auf“, schreibt die Frau weiter.

Und: „Die Friedhöfe, die ich persönliche kenne, z.B. Kalkar, Appeldorn, Uedem, Weeze, Kleve, Düsseldorf und der Waldfriedhof in Aalen (Baden-Württemberg), sind sehr gepflegt, haben parkähnlichen Charakter. So wie es sein soll. Oder?“

Und weil sie richtig sauer ist, formuliert die Frau in ihrem Brief: „Was gedenken Sie zu tun? Mein Vorschlag: Ich habe für Kosten und Gebühren unlängst 2180 Euro überwiesen. Da wäre doch schon mal der Anfang gemacht, diese für die Friedhofspflege zu verwenden.“

In den vergangenen Tagen gab es ebenfalls Klagen über den Zustand des Friedhofs in Emmerich. Über das Problem dort hat die Rheinische Post in der Vergangenheit immer wieder berichtet.

Was also ist zu tun? Der Ortsvorsteher von Elten, Albert Jansen, hat auf die Beschwerde aus Kalkar reagiert.

Er hat Bürgermeister Peter Hinze einen Brief geschrieben und formuliert: „Hiermit bitte ich Sie höflich, die nächste Gelegenheit einer öffentlichen Sitzung unter den Punkt Mitteilung wahrzunehmen, um die Mandatsträger und die Öffentlichkeit zu informieren, wie dieser Zustand geändert werden kann.“ Mit anderen Worten: Verwaltung und Politik sollen das Problem endlich lösen. Aber wie?

Verantwortlich für die Pflege der städtischen Friedhöfe sind die Emmericher Kommunalbetriebe. Deren Chef ist Mark Antoni. Er sagt: „Die Beschwerde aus Kalkar bezieht sich auf eine Beerdigung, die schon länger zurückliegt. Ich habe mir den Friedhof in Elten und in Emmerich angesehen. In Elten sieht es nicht mehr so aus.“

Antoni erklärt: „Wir dürfen auf dem Friedhof keine Herbizide mehr einsetzen. Das ist aus Umweltgründen verboten. Da sprießt das Unkraut natürlich mehr. Und wir hatten in diesem Jahr einen trockenen Sommer, ebenso im vergangenen Jahr. Da kommen unsere Leute mit dem Gießen einfach nicht nach.“