Diskussion im Kreis Wesel : CDU-Landratskandidat Brohl begrüßt Prüfung von Klage gegen Kiespläne

Im Streit um den Kiesabbau und Salzbergbau am Niederrhein hat sich nun erstmals auch der designierte CDU-Landratskandidat Ingo Brohl aus Moers gemeldet. Dabei äußert sich Brohl zu einer möglichen Klage gegen den neuen Landesentwicklungsplan (LEP), die vom jetzigen Landrat Ansgar Müller (SPD) ausgehen könnte. Brohl befürwortet tendenziell eine solche Klage. Er halte eine rechtliche Überprüfungen von Entscheidungen in Bund oder Land für ein „gutes, normales rechtsstaatliches Vorgehen“, sagt Brohl. „Es ist gut, wenn jetzt der LEP in der Kiesfrage gerichtlich überprüft wird und durch Rechtssprechung dann auch eine Versachlichung eintritt.“ Er stehe in der Frage einer Klage eng beim Alpener Bürgermeister Thomas Ahls (CDU) und beim CDU-Fraktionschef Sascha van Beek in Alpen. Die beiden hatten wie Vertreter anderer Kommunen am linken Niederrhein auch angekündigt, eine Klage zu begrüßen.