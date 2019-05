Heiligenhaus : Studierende bringen Farbe ins Wohnheim

Im April dieses Jahres sind die ersten zehn Bewohner in das Gebäude neben der Hochschule eingezogen.

Auf 2700 Quadratmetern gibt es Platz für 42 Studierende in 24 vollmöblierten barrierearmen Wohnungen – nun ist das Studierendenwohnheim am Campus mit den ersten zehn Bewohnern im studentischen Alltag angekommen. „Vor allem die Einzelappartments sind bei den Bewerbern sehr gefragt“, weiß Jonathan Ludwig.

Termin Am Sonntag, 30. Juni öffnet das Studierendenwohnheim an der Heiligenhauser Campusallee seine Türen am Tag der Architektur als eines von 170 in ganz NRW.

Im Aufenthaltsbereich samt Küche im Erdgeschoss stehen nun Sofas als Farbtupfer und auch in der Kinderbetreuung, die ebenfalls im Haus untergebracht sind, ist es mit der Einrichtung schon bunt geworden. Im August startet der SKFM als Träger hier mit der Kinderbetreuung für Kinder von Studierenden, aber auch von Campus-Mitarbeitern. Nicht nur die Kinderbetreuung, auch das bezahlbare, studentische Wohnheim wird in den Städten immer öfter zum kritischen Punkt. Zumal mit den dualen Studiengängen am Campus Velbert/Heiligenhaus die Pendlerzahlen hoch sind.

In der Außengestaltung war den Architekten dabei mit dem hellen Klinker der Gegenpol zum benachbarten dunkel-verklinkerten Campus wichtig. Die beiden turmartigen Etagen, die eine Dachterrasse in der Mitte umfassen, sollen den Blick aus der Stadt auf das Campusgebäude nicht verwehren. „Die beiden Fassaden stehen so in einem Dialog“, sagt Krampe. Besonderer Kniff: Die Belüftung in den Räumen ist prototypisch, denn die Belüftung durch die Decke über den Kochbereichen erfolgt durch seitliche, unsichtbare Durchlässe an jedem zweiten Fenster. „Das war technisch eine Herausforderung, um das Ganze beispielsweise schallgeschützt durchzufühen“, sagt Hollender.