Kostenpflichtiger Inhalt: Todesfall nach Brand in Saunaclub Gallardo : Tatverdächtiger war zuvor Gast

Der abgebrannte Saunaclub Gallardo in Hamminkeln nach der Tat. Inzwischen laufen hier die Aufräumarbeiten. Ein Mann verstarb bei dem Feuer. Was sind die Hintergründe der Tat? Foto: Klaus Nikolei

Hamminkeln Warum wurde in einem Saunaclub am Kesseldorfer Rott in Hamminkeln ein Feuer gelegt? Die Staatsanwaltschaft ermittelt noch. Es kristallisieren sich aber schon jetzt immer mehr Details heraus.