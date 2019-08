Bötchen weiter in der Werft : Fähre am Wochenende noch nicht wieder einsatzbereit

Bislich Urlauber und Ausflügler müssen am Niederrhein weiter ohne die Fährverbindung zwischen Wesel-Bislich und Xanten-Beek auskommen. Die „Keer tröch II“ wird auch am kommenden Wochenende noch nicht wieder einsatzbereit sein.

Das besonders bei Radtouristen beliebte Bötchen befindet sich weiter zur Reparatur in der Meidericher Schiffswerft (MSW) in Duisburg. Dies teilte am Mittwoch Philipp Feine vom Fährteam des Heimat- und Bürgervereins Bislich mit.

Vermutlich durch Treibholz war die Ruderanlage beschädigt worden, was für einen ersten Ausfall gesorgt hatte. Wie sich später nach Wiederaufnahme des Betriebs herausstellte, waren wohl auch das Getriebe und die Welle in Mitleidenschaft gezogen worden. Das Schiff musste zur MSW geschleppt werden. Die Arbeiten daran dauern an. Wie Feine weiter mitteilte, kann vermutlich in der kommenden Woche eine Probefahrt unternommen werden.