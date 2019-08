Sommerkirche : Auf dem Mofa direkt zum Altar

Nach einem Gottesdienst im Freien auf dem Gelände der Friedenskirche begann am Sonntag für die Mofa-, Moped- und Motorrollerfahrer eine Ausfahrt, die auf dem Vereinsgelände des Mofa-Clubs „Hardt am Limit“ mit einem geselligen Beisammensein endete. Foto: Helmut Scheffler

Gahlen Der erste Hardter Mofa- und Moped-Gottesdienst fand großen Anklang. Am Ende gab es viel Lob für die Organisatoren.

Mit einem solch lautstarken Lachen hat wohl noch nie ein Gottesdienst in oder an der Friedenskirche auf der Hardt begonnen. Am Sonntag stand der Pfarrer Reinhard Harfst zu Beginn des Gottesdienstes nicht bedächtig aus der vordersten Reihe auf, um zum Altar zu schreiten. Diesmal sauste er mit seinem gelbbraunen Motorroller der Marke Schwalbe im vollen Talar über die Wiese am Gemeindehaus, umkreiste die mehr als 100 Besucher und machte kurz darauf neben dem mit Sonnenblumen und einem Holzkreuz geschmückten Altar Halt.