Hunderte Besucher werden erwartet am Samstag : Gahlen fiebert dem 49. Nikolauszug entgegen

Gahlen Der Heilige Bischof und Ruprecht kommen am Samstag traditionell mit einem Schiff über den Wesel-Datteln-Kanal. Anschließend gibt es für die Kinder prall gefüllte Tüten mit Leckereien am Feuerwehrgerätehaus.

Für große und kleine Besucher wird das Lippedorf Gahlen am Samstag, 7. Dezember, wieder zu einem Anziehungspunkt. Denn Nikolaus und Ruprecht kommen mit dem Schiff über den Wesel-Datteln-Kanal. Den 49. Nikolauszug, der zu den ältesten im gesamten Kreis Wesel gehört, veranstaltet der Heimatverein Gahlen in bewährter Manier.

Um 15.30 Uhr wird auf dem Parkplatz Törkentreck der Nikolausmarkt eröffnet. Vor der malerischen Kulisse der beleuchteten Gahlener Dorfmühle und vor dem großen Tannenbaum versammeln sich am Samstagnachmittag bis 17 Uhr zahlreiche Kinder, die mit bunten Laternen kommen, um am Nikolauszug teilzunehmen. „Das ist ein Spaß für die ganze Familie“, stellt Heimatvereinsvorsitzender Jürgen Höchst fest. Er war schon als Kind mit dabei, als 1971 unter Leitung des damals amtierenden HV-Vorsitzenden Gustav Ruloff erstmals Gahlener Kinder dem Kutscher Ernst Benninghoff ins Aap folgten, um das himmlische Gespann am Wesel-Datteln-Kanal in Empfang zu nehmen.