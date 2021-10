Vereine in Schermbeck : Abschied eines Ausgezeichneten

Vereine in Schermbeck

Schermbeck Karl Westerhuis war 16 Jahre lang Kassierer des Heimatvereins Weselerwald und Umgebung. Bei der Jahreshauptversammlung im Landhotel Voshövel trat er nun nicht mehr an. Bürgermeister Mike Rexforth hielt eine Würdigung.

58 Mitglieder des Heimatvereins Weselerwald und Umgebung beteiligten sich an der Jahreshauptversammlung im Festsaal des Landhotels Voshövel. Die Versammlung sollte eigentlich bereits im Frühjahr 2021 stattfinden, musste aber wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Maike Beckmann gedachte die Versammlung der verstorbenen Vereinsmitglieder Erhard Beloch, Dieter Lohmann, Wilhelm Cappell und Benno Doernemann.

Schützen in Niederkrüchten

Schützen in Niederkrüchten : Frauen können jetzt Mitglied werden

Bürgermeister Mike Rexforth, der Mitglied des Vereins ist, würdigte in seiner Laudatio das ehrenamtliche Engagement des scheidenden Kassierers. Westerhuis gehörte noch zu jenen Kassierern, die den Beitrag im Rahmen eines persönlichen Besuches kassierten, um auf diese Weise die Wünsche der Mitglieder registrieren zu können. Als die Erntegruppe Weselerwald ihr 20-jähriges Bestehen feierte, half Westerhuis bei der Erstellung der Festschrift. Er half mit bei Organisation von Veranstaltungen des Vereins.

Im Jahr 2014 rief er die Serie „Wohnzimmergespräche“ ins Leben. In seiner Wohnung ging es um die Kindheits- und Jugendzeit im Ortsteil Weselerwald. Für die Festschrift des Jahres 2018 steuerte Westerhuis einen umfangreichen Aufsatz zu den Nachkriegsereignissen in Weselerwald bei. Handfest zupacken musste er, wenn Sonnenblumen an Weselerwalder Wegen für künftige Blühstreifen gesät wurden. Für seine Verdienste erhielt Westerhuis im Jahre 2014 die Ehrenamtsmedaille der Gemeinde Schermbeck.