Zwischen Hamminkeln und Mehrhoog : Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Hamminkeln Auf der Mehrhooger Straße zwischen Hamminkeln und Mehrhoog hat sich am Dienstagnachmittag um 15.20 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Person schwer sowie vier Personen leicht verletzt wurden.

Ein 30-jähriger Mann aus Rees befuhr laut Polizei mit seinem Pkw die Mehrhooger Straße in Richtung Mehrhoog. In Höhe der Hausnummer 25 stauten sich verkehrsbedingt mehrere Fahrzeuge vor dem 30-Jährigen, was dieser aber zu spät bemerkte. Um einen Zusammenstoß mit den vor ihm wartenden Fahrzeugen zu vermeiden, lenkte der Mann sein Auto in den Gegenverkehr. Hier stieß er mit dem Fahrzeug eines 46-jährigen Mannes aus Hamminkeln zusammen, der die Mehrhooger Straße in Richtung Hamminkeln befuhr.