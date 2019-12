Bahnübergang „Kastanienstraße“ in Hamminkeln : Protest gegen Aus für Bahnübergang

Hamminkeln/Wesel Es regt sich Widerstand gegen die Schließung des Übergangs „Kastanienstraße“.

Die Planungen der Betuwelinie berühren die Natur und die Freizeitaktivitäten in der Nähe von Hamminkeln erheblich. In einem gemeinsamen Schreiben haben Hamminkelns ADFC, Verkehrsverein und die Senioren-Union Protest gegen die Pläne der DB Netz AG angemeldet, den Bahnübergang Kastanienstraße komplett zu schließen. Sie wollen lieber eine Unterführung an alter Stelle, um den Erholungswert zu retten. Das soll jetzt auch die Stadt beschäftigen. Der Einwand wurde an Bürgermeister Bernd Romanski geschickt. Die Stadt hat in Bereichen Mehrhoogs und beim Brandschutz schon Verbesserungen erreicht.