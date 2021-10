Vergleich mit anderen Kommunen im Kreis Wesel : Schermbecker Steuern liegen im Mittelfeld

Schermbeck Aktuelle Daten des Landesbetriebes IT.NRW über die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer für das Jahr 2020 ermöglichen einen Vergleich mit anderen Kommunen des Kreises Wesel. Wie hoch die Abgaben dort und in der Gemeinde Schermbeck sind.

Gewerbe- oder Grundsteuer hingegen fließen komplett in den kommunalen Haushalt. Die Hebesätze werden vom Gemeinderat bestimmt und in der Haushaltssatzung festgelegt. Der Artikel 106 des Grundgesetzes spricht im Absatz 6 den Kommunen das Recht zu, die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer festzulegen. So erklären sich die unterschiedlichen Hebesätze im Kreis Wesel.