Interview Karin Beuting-Lampe (Senioren-Kammerchor) : „Uns fehlen noch Streicher“

Wesel Anfang 2020 wird im Haus am Dom der Senioren-Kammerchor aus der Taufe gehoben.

Anfang September ist unter anderem Karin Beuting-Lampe mit der Idee an die Öffentlichkeit getreten, ein Senioren-Kammerorchester in der Evangelischen Kirchengemeinde Wesel zu gründen. Mitspielen können Interessierte der Generation Ü 60, die Violine, Viola, Cello, Kontrabass, Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott oder Horn spielen.

Beuting-Lampe Von den 16 Interessenten konnten einige nicht, so dass wir am Ende mit elf Personen waren. Christian Braumann, unser musikalischer Leiter, hatte für das erste Treffen ein Stück ausgesucht, das 30 Minuten lange geprobt wurde. Er wollte ein Gefühl dafür bekommen, was wir machen können. Denn natürlich spielen nicht alle auf dem gleichen Niveau. Von der Zusammensetzung her, haben wir mehr Bläser als Streicher. Eigentlich müsste es umgekehrt sein. Deshalb suchen wir noch Interessenten, die immer dienstags von 10.30 bis 12.30 Uhr Zeit haben.