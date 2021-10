Aktion in Schermbeck-Bricht : Für drei Hilfsprojekte kamen stolze 6309 Euro zusammen

Bricht Der Brichter Trödelmarkt für den guten Zweck war an zwei Wochenenden gut besucht. Etliche Helfer unterstützten die Organisatoren auch bei der Umsetzung eines umfangreichen Hygienekonzeptes.

„Kommt trödeln!“ hatten Roswitha Kölking, Frauke Pflugradt, Annemarie Prost, Uli Schophaus, Christel Foitzik und Christiane Rütter zu einem Trödelmarkt eingeladen, der an zwei Wochenenden zwischen 10 und 17 Uhr in der Lagerhalle des Möbelhauses Rademacher an der Weseler Straße im Ortsteil Bricht stattfand.

Im Juli des vergangenen Jahres wurde der Haushalt einer ehemaligen Schermbecker Lehrerin aufgelöst und mit einer Zweckbestimmung dem Trödelkomitee übergeben. Der Erlös soll einem Kinderdorf, dem Children’s Village Mbingu in Tansania übergeben werden. Es ist ein Heim für verlassene und in Not geratene Kinder in Ostafrika mit Vereinssitz in der Schweiz.