Bundesverdienstkreuz für Becks : Landrat würdigt einen verdienten Gahlener

Schermbeck Immer offen für neue Wege und ehrenamtliches Handeln: Der Gahlener Gerhard Becks erhielt das Bundesverdienstkreuz.

Verwandte, Nachbarn und Vertreter mehrerer Gruppen, für die der 76-jährige Gerhard Becks in den letzten Jahrzehnten ehrenamtlich tätig war, haben den verdienten Bürger Becks am Dienstag ins Schermbeck Rathaus begleitet, wo ihm vom Landrat Ansgar Müller die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland und die Verleihungsurkunde überreicht wurden. Viele lobende Worte fanden die Redner dort für einen Mann, der immer um seine Heimat bemüht ist.

Gerhard Becks verband seinen Dank für die hohe Auszeichnung mit einem Dank an Stefan Steinkühler, an den Heimatvereinsvorsitzenden Jürgen Höchst und an die Kreistagsabgeordnete Daniela Schwitt, die vor zwei Jahren die hohe Auszeichnung vorschlugen. „Es hat mir immer Spaß gemacht“, fasste Becks seine vielfältigen ehrenamtlichen Aktivitäten für die Junggesellenvereine, die Gahlener Schützen, den TuS Gahlen, die Kirchengemeinde Gahlen, den Heimatverein Gahlen und den Schermbecker Seniorenbeirat zusammen. Nach einem kurzen Umtrunk im Rathaus lud Becks die Gäste zu einer Nachfeier bei Mölder in der Gahlener Kirchstraße ein.