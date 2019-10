Bei van Nahmen : Unternehmertreffen rund um den Apfel

Hamminkeln Der Unternehmerverband lud Geschäftsführer und Führungskräfte aus der Rhein-Ruhr-Region zu Rundgang und Verkostung in die Obstkelterei van Nahmen in Hamminkeln ein.

Regionale Produkte und deutschlandweite Bekanntheit, Tradition und Innovation, Nachhaltigkeit und Wachstum: Das kann gut zusammenpassen. Davon überzeugten sich bei einem Unternehmertreffen Geschäftsführer und Führungskräfte aus der Rhein-Ruhr-Region in der Obstkelterei van Nahmen GmbH & Co. KG in Hamminkeln auf Einladung des Unternehmerverbandes.