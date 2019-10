Kommen und Gehen : Georgsgemeinde würdigt Verdienste ihrer Mitarbeiter

Schermbeck Mit einem Festgottesdienstes wurden am Sonntag langjährige Mitarbeiter der Evangelischen Kirchengemeinde Schermbeck von Pfarrer Dieter Hofmann verabschiedet und neue Mitarbeiter in ihr Amt eingeführt.

Zu den neuen Mitarbeitern im Gemeindebrief-Team gehören Hans Oberst, der bereits als Hausmeister eingeführt wurde, und Michael Wenzel. Doreen Großblotekamp, Shelley-Sue Brodel und Senel Ösekinci haben ihren Dienst in der Kindertagesstätte „Hand in Hand“ begonnen, Nicole Busch, Celine Neumann und Daniela Bialowons in der Kindertagesstätte an der Kempkesstege. Dagmar Franken unterstützt Pfarrer Hofmann bei der Gestaltung des Kinderbibelmorgens. Michael Wenzel kümmert sich um den Friedhof an der Weseler Straße. Marion Schmidt unterstützt die Jugendarbeit im „You“. „Schön, das du hier aushilfst“, bedankte sich Pfarrer Hofmann beim ehemaligen Kirchenmusiker der Ludgerusgemeinde, Josef Breuer, der mithilft, die Zeit der Vakanz der Organistenstelle in der Georgsgemeinde zu überbrücken. Nach der offiziellen Verpflichtung gaben Volker Franken und Silke Knoll den neuen Mitarbeitern die besten Segenswünsche mit auf den Weg. Nach dem Gottesdienst blieb ein Teil der Besucher in der Kirche, um am gemeinsamen Kaffeetrinken teilzunehmen.