Volksbank-Mitarbeiter : Rolf Schlatt verabschiedet sich

Wesel/Hamminkeln Mit einer kleinen Feierstunde hat sich nun Rolf Schlatt von der Volksbank Rhein-Lippe verabschiedet. Seit Anfang 2000 gehörte er zum Team, davor war er ebenfalls bei einem Kreditinstitut tätig.

Sein berufliches Leben war stets vom direkten Kontakt mit den Kunden geprägt – für die Mitglieder und Kunden der Volksbank war Schlatt seit vielen Jahren ein bekannter und geschätzter Ansprechpartner. In den Bankstellen Hamminkeln, Mehrhoog, Blumenkamp und seit gut zwölf Jahren in Wesel in der Hauptstelle war Rolf Schlatt die erste Anlaufstelle bei Fragen rund ums Bankgeschäft.