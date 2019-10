Schermbeck : Alles drehte sich um die Blumen

Etwa 80 Frauen beteiligten sich im Gemeindehaus an der Kempkesstege am zwölften ökumenischen Frauentreffen. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Zwölftes ökumenisches Frauentreffen fand diesmal in Schermbeck statt

Unter dem Motto „Die Blumen in Gottes Garten“ stand das zwölfte ökumenische Frauentreffen, das in diesem Jahr von der Frauenhilfe der Evangelischen Kirchengemeinde Schermbeck im Gemeindehaus an der Kempkesstege veranstaltet wurde und an dem sich etwa 80 Frauen der Georgsgemeinde, der Ludgerusgemeinde und der Evangelischen Kirchengemeinde Gahlen beteiligten.