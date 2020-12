Gute Tat in Schermbeck : Pfandgeld für Bedürftige gespendet

Das Pfandgeld in Höhe von 1820 Euro überreichte Udo Conrad an Anette Speckamp von der Pfarrcaritas der Ludgerusgemeinde. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Der Schermbecker Rewe-Kaufmann Udo Conrad hat jetzt 1820 Euro an die Pfarrcaritas von St. Ludgerus überreicht. Damit soll Menschen in der Gemeinde geholfen werden, die sich in einer Notsituation befinden.

Auch in diesem Jahr haben viele Kunden von Rewe Conrad in Schermbeck darauf verzichtet, den Bon aus dem Pfandautomaten an der Kasse gegen Geld einzulösen. Stattdessen haben sie den Bon in ein Kästchen mit der Aufschrift „Pfand hilft“ geworfen. Insgesamt kam auf diese Weise ein Betrag in Höhe von 1820 Euro zusammen.

Dieses Geld überreichte Supermarkt-Inhaber Udo Conrad jetzt an Anette Speckamp vom Team der Pfarr-Caritas. „Wir freuen uns, dass das Geld in Schermbeck bleibt“, sagt Udo Conrad und bekannt sich so zu der lokalen Hilfsaktion innerhalb der Pfarrgemeinde St. Ludgerus. Conrad unterstützt die Pfarr-Caritas schon seit 2010 durch die inzwischen eingestellte „Aktion Sterntaler“, die er insgesamt fünfmal organisierte. Die Aktion „Pfand hilft“ wird fortgesetzt.

„Wir können das Geld gut gebrauchen“, betont Anette Speckamp, die ebenso zum Pfarrcaritas-Team gehört wie Birgit Thiemann, Martin Wieschus, Ulrike Schild und Maria Gathmann. Die Pfarrcaritas ist ein Zusammenschluss ehrenamtlicher Mitarbeiter in katholischen Gemeinden. Sie will den Auftrag der Kirche zur solidarischen Hilfe im Alltag vor Ort verwirklichen helfen.

In der Regel wird das Geld für Einzelfallhilfen in besonderen Notlagen verwendet. Häufig werden Sachleistungen übernommen, beispielsweise Mittagessen, Kleidung oder Schulbücher bezahlt. Kleine Zuschüsse gibt es manchmal zum Schulanfang oder bei der Erstkommunion. Vorrang haben jedoch all jene Menschen, die auf der Straße leben oder durch alle sozialen Netze gefallen sind.