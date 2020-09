Ehmaliges Jungen-Gymnasium Wesel : 50 Jahre Abitur – und alle kamen

Wesel Vor 50 Jahren haben 15 junge Männer in der Aula des Jungen-Gymnasiums Wesel ihre Abiturzeugnisse erhlaten. Das runde Jubiläum haben die zwölf noch lebenden Schüler von damals gefeiert.

Als am 15. Juni 1970 in der Aula des altehrwürdigen Weseler Jungen-Gymnasiums am Herzogenring (heute Amtsgericht) 15 junge Männer des altsprachlich-humanistischen Zweiges ihre Abiturzeugnisse erhalten hatten, war schlagartig Schluss. Nur wenige Einzelfreundschaften blieben.