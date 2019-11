Hohe Auszeichnung für Gerhard Becks : Bundesverdienstkreuz für Gahlener Urgestein

Ganz eng mit seinem Geburtsort Gahlen ist Gerhard Becks verbunden. Hier hat er sich über Jahrzehnte engagiert. Foto: Helmut Scheffler

Am Dienstag, 3. Dezember, wird Gerhard Becks (76) für sein ehrenamtliches Engagement von Landrat Ansgar Müller ausgezeichnet.

Eigentlich sollte Gerhard Becks schon im September das Bundesverdienstkreuz, das ganz offiziell „Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland“ heißt, überreicht werden. Wegen eines längeren Klinikaufenthaltes wurde die Ehrung aber auf den 3. Dezember verschoben. An diesem Tag wird dem Gahlener Ehrenamtler um 13 Uhr im Schermbecker Rathaus die hohe Auszeichnung durch Landrat Ansgar Müller überreicht.

„Wir haben in Gahlen eine Person, die sich ihr Leben lang mit voller Hingabe ehrenamtlich für die Solidargemeinschaft eingesetzt hat und immer noch einsetzt“, begründete der Gahlener Heimatvereinsvorsitzende Jürgen Höchst in seinem Schreiben vom 30. April 2017 an den Landrat die Anregung zur Verleihung des Bundesverdienstkreuzes. Unterstützung fand Höchst beim Heimatvereinsmitglied Steinkühler und bei der SPD-Kreistagsabgeordneten Daniela Schwitt. Im Frühjahr 2019 erteilte das Bundespräsidialamt die Genehmigung. Damit wurde der weg frei für die Verleihung der Verdienstmedaille.

Info Früherer Vorsitzender ebenfalls ausgezeichnet Einsatzbereitschaft Der Heimatverein Gahlen freut sich sehr darüber, dass mit Gerhard Becks jetzt ein zweites Mitglied des Heimatvereins das Bundesverdienstkreuz erhält. Am 11. August 2000 erhielt der damalige Vorsitzende Gustav Ruloff im Beisein seiner Familie und zahlreicher Repräsentanten seines Heimatortes Gahlen diese hohe Auszeichnung. „Es muss wohl etwas mit dem Engagement der Gahlener Bürger im Allgemeinen zu tun haben und spiegelt deren Einsatzbereitschaft wider“, ist der Vorsitzende Jürgen Höchst überzeugt.

„Der hat es auch verdient“ und „Gerd ist überall, wo man ihn braucht“ – solche und ähnliche Formulierungen machten in Gahlen die Runde, als man vor Wochen erstmals von der hohen Auszeichnung des „Hans Dampf in allen Gassen“ erfuhr, der unzählige Stunden zum Wohle des Dörfchens Gahlen investiert hat.

Der gebürtige Gahlener ist mit dem Lippedorf eng verwurzelt wie kaum ein anderer. Schon zeitig ließ er sich für die Belange des Junggesellenvereins Gahlen-Bruch in die Pflicht nehmen. Seit Mitte der 1960er-Jahre tritt er bis jetzt nahezu alljährlich als kerniger Auktionator mit markigen Aussprüchen bei der Schafversteigerung vors Publikum und bringt die Leute dabei mächtig zum Lachen. „So kriegen wir manchen Euro in die Kasse des Vereins“, freut sich Jürgen Höchst über Becks’ Bereicherung des Gahlener Schafmarktes.

Seit dem Jahr 1968 verstärkt Gerhard Becks den Tenor im Chor der Evangelischen Kirchengemeinde Gahlen. Eine Zeitlang war er als stellvertretender Vorsitzender oder Vorsitzender im Vorstand tätig. In der Gahlener Kirchengemeinde wurde Becks 1980 erstmals Presbyter. Am 1. November 1986 wurde er Küster in der Friedenskirche. Vom 1. Juni 1992 bis ins Jahr 2008 verrichtete Becks den Küsterdienst in der Dorfkirche. Seine Anstellung als Küster war für ihn nicht nur ein Beruf, sondern auch Berufung. Das Sauberhalten des Kirchenumfeldes war für ihn eine Selbstverständlichkeit wie auch die Unterstützung des Kindergartens beim Obstpflücken. Was auch immer zu tun war, Gerhard Becks war zu jeder Zeit zur Stelle, ohne auf die Uhr zu schauen. Selbst heute noch, als Rentner, ist er immer wieder für die Kirchengemeinde am Kindergarten oder Gemeindehaus mit Reinigungs- und Pflegearbeiten aktiv.

Den VdK-Ortsverband Gahlen leitet Gerhard Becks seit 1992. Dort übernimmt er seit mehr als zwei Jahrzehnten auch die Organisation von Fahrten und Veranstaltungen.

Am Vorabend des Wechsels in ein neues Lebensjahrzehnt übernahm Gerhard Becks im September 2003 bei den Bürgerschützen des Lippedorfes, denen er seit 1966 angehört, das Amt des Oberst. In seine vierjährige Amtszeit fiel die Fahnenweihe im Jahre 2005. Inzwischen ist Becks Ehrenmitglied des Vereins.

Seit seinem Eintritt in den Ruhestand gehört Gerhard Becks zum Aktivistenteam des Heimatvereins. Zusammen mit der „Rentnertruppe“ hilft er beim Aufbau der HV-Zelte für Veranstaltungen ebenso wie bei der Pflege des Mühlenteichumfeldes, des Kneipp-Tretbeckens im Aap, beim Binden des Mai- und Erntekranzes oder bei der Organisation von Veranstaltungen am neuen Museum. Seit 1992 erfreut Gerhard Becks als Nikolaus die Kinder beim Nikolauszug im Lippedorf. Kinderaugen strahlen, wenn er durch die Menge geht und ihnen die Hand schüttelt.

Die Laienspielschar des Heimatvereins unterstützt Gerhard Becks seit 25 Jahren. Durch sein Auftreten und seinen Humor bringt er jedes Mal die Besucher im Saal zum Lachen. Er versteht es auch zu improvisieren oder durch den Bezug auf aktuelle Geschehnisse oder real existierende Personen ein Theaterstück noch interessanter zu machen. Auch in den Pausen fällt ihm immer noch ein lustiges Döneken ein.

Seite dem Jahr 2008 engagiert sich Gerhard Becks für die Vermittlung der Mundart an Schulkinder. Als Leiter der Plattdeutsch-AG (Prootköster) des Heimatvereins unterrichtet er einmal in der Woche Mädchen und Jungen an der Gemeinschaftsgrundschule Schermbeck an der Weseler Straße in der plattdeutschen Sprache. Dass einer seiner Schüler bei einem Plattdeutsch-Wettbewerb im Kreis Wesel den zweiten Platz errungen hat, freut ihn natürlich sehr. Hinzu kommen seit Jahren Auftritte der Kinder beim Seniorennachmittag der Gahlener Bürgerschützen.

Der 76-Jährige gehört übrigens auch zu den Mitbegründern des Seniorenbeirates der Gemeinde Schermbeck. Er vertrat die Senioren zunächst im ehemaligen Wirtschaftsförderungsausschuss und setzt sich momentan für die Belange der älteren Menschen im Bau- und Liegenschaftsausschuss ein. Gerhard Becks gehörte im Jahre 2017 zum Redaktionsteam für die Erstellung des gemeindlichen Senioren-Wegweisers.