Schermbecker Künstlerinnen : Malerinnen lernen bei Lüpertz-Schülerin

Schermbeck Bis zum 16. Dezember sind die Kunstwerke in den Parterre-Räumen der Volksbank an der Mittelstraße zu sehen.

Die Malkurse bei der Dozentin Regina Schumachers hat die Frauen zusammengeführt. In der Familienbildungsstätte in Dorsten haben sie zu unterschiedlichen Zeiten gelernt, als Anfänger oder als Fortgeschrittene mit dem Malpinsel Kreativität zu beweisen. Aus dem Kreis dieser Schülerinnen hat sich in den letzten zwei Jahren eine Gruppe zusammengefunden, die sich mehrmals jährlich mit Regina Schumachers trifft, um einen Teil der Freizeit miteinander beim Malen zu verbringen. Sie alle sind froh, in der überregional bekannten Künstlerin Regina Schumachers eine fachlich versierte Mentorin gefunden zu haben. Die Markus-Lüpertz-Schülerin lebt seit 2010 in Deuten, wo sie in einem eigenen Atelier künstlerisch arbeitet. In Schermbeck wurde das Gründungsmitglied der internationalen Künstlergruppe „Breitengrad“ im Jahre 2013 bekannt, als ihr drei Meter mal zwei Meter großes Acrylbild zur Osterzeit über dem Altar der Ludgeruskirche hing.