Kommunalwahl in Hamminkeln : SPD besetzt letzten Wahlbezirk Ringenberg

Hamminkeln Bei ihrer zweiten Wahlkreiskonferenz hat die SPD Hamminkeln den letzten noch offenen Wahlbezirk in Ringenberg besetzt. Hier tritt nach einstimmiger Wahl Kerstin Löwenstein für die Sozialdemokraten an.

Nummer eins auf der Reserveliste ist Jörg Adams, der jetzige Fraktionsvorsitzende im Rat. Seine Wahl in Corona-Zeiten erfolgte in Abwesenheit. Er hatte drei Stunden vor Beginn der Veranstaltung mitgeteilt bekommen, dass es in seiner Firma einen Corona-Verdachtsfall gebe und ging in freiwillige Quarantäne. Die konnte er schnell beenden, weil sich der Verdachtsfall nicht bestätigte. Ihren Bürgermeisterkandidaten – sicher gesetzt ist SPD-Mann und Bürgermeister Bernd Romanski – wird die Partei in einer weiteren Wahlkonferenz am Montag, 29. Juni, küren.