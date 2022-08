Nach Wegfall von Förderprogramm​: Klever SPD will Sondersitzung des Sportausschusses​

Kleve Um über eventuelle Auswirkungen des Wegfalls eines großen Förderprogramms auf die Stadt Kleve zu sprechen, regt die Klever SPD-Fraktion eine außerordentliche Sitzung des Sportausschusses an.

Um über eventuelle Auswirkungen der Entscheidung auf die Stadt Kleve zu sprechen, regt die Klever SPD-Fraktion eine außerordentliche Sitzung des Sportausschusses an. Der SPD-Sportausschussvorsitzende Niklas Lichtenberger wird sich über einen Termin mit der Verwaltung und den anderen Fraktionen abstimmen, wie es heißt. Auch der Fraktionsvorsitzende Christian Nitsch hält diesen Austausch für zwingend erforderlich: „Mit den Beschlüssen zum Sportzentrum in Kellen haben wir einen partei- und vereinsübergreifenden Konsens für die moderne Sportentwicklung in Kleve gefunden. Die angekündigte Einstellung des Förderprogramms führt aber schon jetzt zu möglichen Planungsänderungen.“ Ein neues Förderprogramm des Bundes (Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur) setze andere Förderkriterien an als das Programm „Moderne Sportstätte“. Die Bewerbungsfrist für die Fördergelder ende zudem bereits am 30. September. „Hier müssen wir schnell in den intensiven Austausch, um allen Beteiligten Planungssicherheit zu geben“, so Nitsch.