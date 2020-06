Diskussion im Rat : Was will Hamminkeln – Sack oder Tonne?

Was will Hamminkeln – Sack oder Tonne?

Über das Für und Wider der Plastikmüllsammlung hat der Rat in Hamminkeln diskutiert. Wird die gelbe Tonne eingeführt? Foto: Christoph Schroeter

Hamminkeln Der Hamminkelner Rat hat über die Einführung einer gelben Tonne diskutiert. Wahlrecht für gelben Sack oder Tonne? Vertraglich ist das ohnehin erst 2021 Thema. „Erstaunlich, dass hier und jetzt diskutiert wird“, sagte denn auch Bürgermeister Bernd Romanski (SPD).

Die gelbe Tonne wird in Hamminkeln zu einem der Themen im Kommunalwahlkampf. Die CDU brachte das künftige Wahlrecht gelber Sack oder Tonne ins Spiel. Sie sieht sich bei der Themenwahl gestärkt, in einigen sozialen Medien nimmt die gelbe Frage breiten Raum ein.

Regel In Hamminkeln wird Kunststoff im gelben Sack gesammelt. Mit Stand von Februar 2020 sind zudem 240 gelbe Sammelgefäße etwa für Schulen, Kindergärten und große Wohnblocks im Einsatz. Als Vorteile des gelben Sacks gelten: kein zusätzliches Gefäß im verdichteten Bereich, weniger Fehleinwürfe als bei der nicht transparenten gelben Tonne, tendenziell weniger Restabfall.

Jörg Adams (SPD) fand es „blauäugig“ zu glauben, dass man mit einer Tonne nicht mehr Fehlfüllungen bekomme. Johannes Flaswinkel (Grüne) lobte das Wiegesystem, das aber dringend weiterentwickelt werden müsse – Stichworte: Wertstoffhof und Bioabfall. „Nicht aus Populismus ein funktionierendes System infrage stellen“, riet er. Helmut Wisniewski (USD) sprach sich für die Beibehaltung der gelben Säcke aus. Bürgermeister Bernd Romanski wunderte sich: „Wir haben für solche Themen doch die Arbeitsgruppe Abfall, der Entsorgungsvertrag wird nächstes Jahr neu gefasst. Erstaunlich, dass hier und jetzt diskutiert wird.“ Wigger kündigte an, die Müllentsorgung politisch konsequent im Blick zu behalten.

Am Ende stand der eigentlich selbstverständliche Ratsbeschluss bei drei Enthaltungen, die Systementscheidung wieder in den Rat zu bringen, wenn der neue Vertrag zur Müllentsorgung ansteht.

Die FWI (Freie Wähler) zeigten sich zufrieden damit, dass die Abfallentsorgung entwickelt wird. Die FWI will die Abschaffung des Wiegesystems, das „erfolglos“ lediglich in 17 von fast 400 Kommunen in NRW praktiziert werde. „Dieses Gebührensystem verhindert eine sinnvolle Weiterentwicklung und setzt Fehlanreize für eine nicht ordnungsgemäße Abfallentsorgung“, sagte Ulrich Streich von den FWI. Da man berechtigterweise Fehlwürfe und Verunreinigungen befürchtet, wird es mit dem Verwiegesystem keine gelbe Tonne und keine Biotonne geben. „Beides wollen wir den Bürgern auf freiwilliger Basis anbieten. Es kann doch nicht sinnvoll und ökologisch sein, dass Bürger mit einem Zehn-Liter-Behälter Biomüll mit dem Auto zur Güterstraße bringen. Mit der massiven Senkung der Kreisgebühren bestehe die Möglichkeit, die Biotonne günstig – weil eine Quersubventionierung mit den Restmüllgebühren möglich ist – anzubieten. Die Freien Wähler favorisieren als Gebührenmodell für den Restmüll den Behältermaßstab. Die Gebühr richtet sich nach der Größe des Behälters. Hierdurch werde auch das leidige Problem der Windelannahme gelöst. „Niemand muss mehr mit den Windeln zum Bauhof fahren“, sagte Streich.