Ringe erbeutet : Trickdiebe bestehlen 94-jährige Weselerin

Wesel Eine 94-jährige Weselerin ist am Donnerstag das Opfer von zwei Trickdieben geworden, die sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben haben. Das Duo erbeutete zwei Ringe. In einem zweiten Fall steht noch nicht fest, ob die Unbekannten Beute gemacht haben.

Am Donnerstag gegen 11.30 Uhr klingelten an der Straße Am Forst zwei Unbekannte bei einer 94-jährigen Seniorin. Das Duo erklärte, man komme von den Stadtwerken und wolle die Anschlüsse im Haus prüfen. Während einer der beiden mit der Weselerin in den Keller ging, stahl der Zweite unter anderem zwei Ringe. Beide sind etwa 35 Jahre alt, zwischen 1,90 und 2 Meter groß und schlag und trugen am Donnerstag helle Hemden.