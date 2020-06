Schermbecker (45) verletzt : Transporter fährt auf Mähdrescher auf

Der Fahrer dieses Kleintransporters wurde bei dem Auffahrunfall auf der B 58 verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Foto: Bludau/BLUDAU FOTO

Schermbeck Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Mähdrescher und einem Kleintransporter, ist am Donnerstagabend auf der B 58 in Schermbeck der Fahrer (45) des Transporters verletzt worden. Er wurde in ein Weseler Krankenhaus gebracht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, war der 45-jährige Schermbecker aus bislang unbekannter Ursache auf den Mähdrescher aufgefahren. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die B 58 zwischen Kapellenweg und Landwehr für gut 30 Minuten gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr um. Die Feuerwehr kümmerte sich um auslaufende Betriebsmittel auf einer Länge von etwa 50 Meter. Die Betriebsmittel wurden abgestreut und aufgenommen. Der stark beschädigte Transporter musste abgeschleppt werden.

(RP )