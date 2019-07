Klimanotstand : CDU und Grüne: Taten statt Symbolik

In Hamminkeln bekommt die Diskussion über den Klimanotstand immer mehr Fahrt. Foto: Klaus Nikolei

Hamminkeln Die ausgeuferte verbale Debatte um den Klimanotstand wird doch noch konkret. Am Freitag will die Stadtverwaltung den Sachstand darstellen.

Das Thema Klimanotstand in Hamminkeln verlässt die tatenlose Komfortzone Symbolik und gerät auf den Weg praktischer Handlungsansätze. Das Ergebnis ist nicht absehbar, aber es kann teuer werden bei Klimamaßnahmen. Das zeigt die Debatte in anderen Städten, wo man dabei ist, den Begriff Klimanotstand mit Inhalten zu füllen. Auch die aufgeregte Debatte in Hamminkeln scheint von Sachlichkeit abgelöst zu werden.