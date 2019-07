Das etwas andere Schützenfest : „Fest in Chaos, Zwieback, Stumpfsinn“

Schermbeck Die Fähnchenschützengilde Buschhausen 1982 n.e.V. feiert am Wochenende ihr Schützenfest. Traditionell steht der Frohsinn im Mittelpunkt.

Bei der Familie Cluse am Kapellenweg findet am Samstag, 27. Juni, auch der größte Teil des Festes statt, das vor 37 Jahren zum ersten Mal gefeiert wurde. Um 13 Uhr treten die Fähnchenschützen beim König Dennis Nappenfeld an der Erler Straße 31 an. Dort können sich die Schützen bei Freibier in die Liste eintragen und sich an ein bis zwei Ständchen von den Musikvereinen erfreuen. Um 14 Uhr beginnt der große Umzug zur Vogelrute in Buschhausen, den der Oberst auf seinem obligatorischen Fahrrad-Pferd begleitet.