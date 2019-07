Otto-Vorberg-Haus auf dem Fusternberg : Lippezentrum lässt auf sich warten

Weil nicht klar ist, ob und wann Fördergelder fließen, verzögert sich der geplante Umbau des Otto-Vorberg-Hauses zu einem Infozentrum des Lippeverbandes. Es gebe jedoch gute Gespräche mit dem Umweltministerium als Eigentümer der Fläche und der Immobilie.

Vor genau elf Monaten hatte im Rathaus der Lippeverband zusammen mit seinem Kooperationspartner, der Stadt Wesel, das Konzept zum Umbau des ehemaligen Kanuheims am Lippehafen (Otto-Vorberg-Haus) zu einem Infozentrum des Lippeverbandes vorgestellt. Damals gingen die Akteure noch davon aus, dass das Zentrum womöglich schon 2019 öffnen könnte – vorausgesetzt, dass die nötigen Fördergelder in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro fließen.

Der erhoffte Eröffnungstermin 2019 wird, soviel steht mittlerweile fest, nicht eingehalten werden. Denn noch immer ist die Finanzierung des Vorzeigeprojektes nicht abschließend geklärt. Deshalb gibt es auch noch keine architektonische Feinplanung. Wie Lippeverbands-Sprecherin Anne-Kathrin Lappe auf Anfrage erklärt, befinde man sich derzeit in guten Gesprächen mit dem Umweltministerium als Eigentümer der Fläche und der Immobilie. Man sei dabei, verschiedene Varianten zu prüfen. „Daraus resultiert, dass wir als Lippeverband in den nächsten Monaten Gespräche mit infrage kommenden Kooperationspartnern für einen möglichen Betrieb führen werden“, so Lappe. Eine Prognose, wann das Projekt realisiert werden könnte, will sie nicht abgeben.