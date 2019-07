FDP in Hamminkeln : Klimanotstand: Liberale werden konkret

FDP in Hamminkeln

Die FDP in Hamminkeln möchte den gesamten Umweltschutzbereich betrachten – inklusive Mikroplastik und auch Feinstaub. Foto: dpa/Franziska Kraufmann

Hamminkeln In der durchaus emotional geführten Hamminkelner Klimadebatte nennt die FDP mögliche Maßnahmen. CDU und Grüne hatten im Rat kürzlich den Klimanotstand beschlossen.

Wegen der mitunter emotional und aus Sicht der Liberalen teilweise populistisch geführten Debatte schaltet sich auch die FDP in das Thema „Ausrufung des Klimanotstandes“ ein. Fraktionsvorsitzende Silke Westerhoff meint zu dem von der CDU (bei einer Stimmenthaltung des Brüners Thomas Neu) und den Grünen herbeigeführten Ratsbeschluss: „Klimapolitik ist keine Symbolpolitik. Wer diese Auffassung vertritt, nimmt die Jugendlichen in ihrer Sorge und in ihrem aufrichtigen Engagement nicht ernst.“ Deshalb müssten jetzt konsequente Maßnahmen folgen, die die FDP eigentlich von den Befürwortern des Klimanotstandsbeschlusses erwarte.