Kostenpflichtiger Inhalt: 34-Jährige am Bahnhof Voerde vor Zug gestoßen : Hilfsangebote für die Familie von Anja N. – Dank an Haval Isso

Jürgen Hülser (links) von der Stadt Voerde mit Haval Isso. Am Bahnhof wurde Anja N. in den Tod gestoßen. Isso packte den mutmaßlichen Täter. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Die Stadt Voerde hat Haval Isso offiziell ihren Dank ausgesprochen für sein Handeln nach dem Verbrechen, das sich am Samstag am Bahnhof ereignet hat. „Es ist heutzutage nicht selbstverständlich, so einzugreifen“, sagt Jürgen Hülser.