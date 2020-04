Karfreitag in Corona-Zeiten :  Jugendkreuzweg in diesem Jahr digital

Hamminkeln/Wesel Wegen der Corona-Krise fällt auch der Kreuzweg zur Klosterkapelle nach Marienthal aus, erstmals nach 41 Jahren. Doch es gibt eine Alternative: Organisator Markus Zimmermann hat einen digitalen Kreuzweg erarbeitet.

Markus Zimmermann Das ist schon ein ganz komisches Gefühl. Da fehlt irgendwas. Seit 1997 bin ich dabei, und es wird jetzt das erste Mal sein, dass ich seitdem nicht an Karfreitag nach Marienthal gehe. So kam auch die Idee auf, zumindest für einen digitalen Ersatz zu sorgen.

Zimmermann Das Video ist ein Kreuzweg in sieben Etappen, das man sich einfach auf das Handy laden kann. Dann kann man zu Hause oder unterwegs den Kreuzweg mitgehen. Es ist möglich, von Station zu Station zu gehen oder den Kreuzweg in einem Stück anzusehen.

Zimmermann Wir hatten eigentlich schon alles stehen, die Absprache mit den Mönchen in Marienthal war getroffen, die Busse bestellt und auch das Küchenteam um Maria Depta stand bereit. Dann mussten wir schweren Herzens absagen, ich glaube vor allem Maria Depta war traurig. Sie war von Anfang an dabei. Aber natürlich verstehen alle, dass so ein Kreuzweg in der momentanen Situation nicht durchführbar ist.