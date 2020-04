In Schermbecks Partnergemeinde : Frauen nähen Schutzmasken für indische Bevölkerung

Die Frauen im Ludgerus-Nähzentrum in Indien nähen Mundschutzmasken für die indische Bevölkerung. Foto: Ludgerus-Gemeinde

Schermbeck Die Frauen im Ludgerus-Nähzentrum in Ponugodu (Indien) nähen nun Mundschutzmasken, die an Menschen in systemrelevanten Berufen verteilt werden sollen. Wer möchte, kann spenden und diese Arbeit unterstützen.

Die Frauen im Ludgerus-Nähzentrum in Ponugodu (Indien) nähen nun Mundschutzmasken. Ziel sei es, möglichst kurzfristig rund 3000 Mundschutzmasken zu nähen und diese zusammen mit Desinfektionsmitteln und Handschuhen kostenlos an Polizeibeamte, das Pflegepersonal in Krankenhäusern, Grundversorgungspersonal und andere Personen, die sich um andere Menschen kümmern, zu verteilen, teilt die Schermbecker Gemeinde St. Ludgerus mit. Auch die Bewohner des Dorfes Ponugodu, Schermbecks Partnergemeinde, sollen mit Mundschutzmasken versorgt werden. Wer diese Schutzmaßnahmen unterstützen möchte, kann das Projekt gerne durch eine Spende unterstützen: Indienprojekt – Katholische Kirchengemeinde St. Ludgerus, IBAN: DE06 400693630101005902,

Volksbank Schermbeck eG.

