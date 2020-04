Einrichtung in Hamminkeln : Wie ein Altenheim der Corona-Krise begegnet

Einrichtung in Hamminkeln

Hamminkeln Das Forum Senioren grüßt ältere Hamminkelner zu Ostern und gibt Gesundheitstipps. Das St.-Josef-Haus Dingden antwortet mit Optimismus. Das aktuelle Besuchsverbot sei für die Bewohner natürlich sehr hart, das Personal versuche aber, den Alltag so angenehm wie möglich zu gestalten.

Das Forum Senioren und seine Sprecher Peter Mellin, Bernd Störmer und Urszula Raudonat haben an ihre Mitglieder nicht nur herzliche Ostergrüße geschickt, sondern die älteren Hamminkelner auch mit einem zeitgemäßen „Bleiben Sie gesund“ gegrüßt. Dazu loben sie die örtlichen Maßnahmen, denn Dank „der schnellen Schutzmaßnahmen ist es um die Stadt Hamminkeln in der derzeitigen Corona-Infektionswelle noch relativ gut bestellt“.

Nikolaus Ridder, Leiter des St.-Josef-Hauses Dingden, fand die Geste des Forums Senioren gut und erwiderte nicht nur die Grüße, sondern berichtete auch aus dem derzeitigen Alltag des Seniorenheims. „Wir sind sehr froh, dass wir in allen Teilen Hamminkelns gut vernetzt sind und füreinander einstehen. Am Beispiel der Aktion ,Essen auf Rädern’ zeigt sich, dass die Bürger bereit sind, einander zu helfen. Der Aufruf in der Presse hat bereits dazu geführt, dass sich einige zusätzliche Fahrer gemeldet haben, weitere folgen hoffentlich noch“, berichtet er.