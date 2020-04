Datenschutz verletzt? : Der Daten-Mundschutz-Streit von Schermbeck

In Schermbeck gibt es einen Streit um das Verteilen von Masken. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Meinung Schermbeck Juristischer Streit in Corona-Zeiten: Die Grünen in Schermbeck könnten ein Eigentor geschossen haben.

Es ist ein unerwarteter Streit in Krisenzeiten, der das politische Schermbeck beschäftigt. Nicht wenige halten ihn für abwegig: Darf die Gemeinde freiwillige Helfer mit Adressen von älteren Menschen für die Belieferung von Masken versorgen? Diese Frage sorgt für einen politischen Streit, aus dem nach Lage der Dinge die Grünen wohl mindestens als moralische Verlierer herausgehen werden. Ob juristisch Fehler gemacht wurden, steht nicht fest. Dafür müsste es erst einmal einen Kläger geben. Wollen die Grünen dies sein?

Wer hinter die politische Fassade blickt, der meint zu erkennen, dass hier ein kommunalpolitisches Manöver nicht ohne Blick auf die nächste Wahl gefahren wird. Man ahnt: Die Grünen könnten mit dieser Debatte ein Eigentor geschossen haben.

Ein Rückblick: Ende März haben die Schermbecker Timo Gätzschmann und Max Messing eine Corona-Hilfsaktion „Wir für Schermbeck“ ins Leben gerufen. Bürgermeister Mike Rexforth (CDU) zeigte sich begeistert und kündigte Hilfe der Gemeinde an. Bemerkenswert ist dieser Vorgang auch politisch: Gätzschmann tritt für „Die Partei“ als Bürgermeisterkandidat an. Er ist damit ein direkter Kontrahent von Rexforth. In der gegenwärtigen Corona-Krise versuchen beide aber, diese Rivalität zurückzustellen. Die Hilfe lief an. Unter anderem wurden Schutzmasken an die ältere Bevölkerung verteilt. Die Gemeinde hatte sie besorgt – über freiwillige Helfer, unter anderem vom Netzwerk „Wir für Schermbeck“, auch von in der Gemeinde aktiven Politikern, wurden sie an die Haushalte gebracht. Mike Rexforth betont, dass die Helfer zuvor Datenschutzerklärungen unterzeichnet mussten.

Rechtliche Bedenken bei Rexforth meldete allerdings schriftlich am Donnerstag erstmals das neue Grünen-Mitglied Stefan Steinkühler, selbst Anwalt, an. Er fragte, warum von der Gemeinde in Umlauf gebrachte Mundschutzmasken zuerst an ältere Mitbürger verteilt würden. Er fragt im Brief auch kritisch nach, auf welcher Grundlage Daten an Dritte weitergegeben wurden. Rexforth erläutert in seiner unserer Redaktion vorliegenden Antwort, dass die Verteiler der Masken einen verschlossenen Umschlag bekämen, der eine Maske mit einem Anschreiben enthalte. „Wir können jetzt gerne versuchen, die letzten Risiken unseres Handels bis ins kleinste Detail einer juristischen, datenschutzrechtlichen Überprüfung zu unterziehen und erst dann handeln, wenn wir damit rechtssicher abgeschlossen haben. Dann können wir aber gleich kapitulieren“, schreibt Rexforth.

Öffentlich machten beide Akteure diese Auseinandersetzung nicht. Bei den Grünen aber gärte es offenbar. Am Sonntagmittag schickte die Schermbecker Grünen-Fraktionschefin Ulrike Trick eine Pressemitteilung. Sie kritisierte darin, dass Kandidaten für die Kommunalwahl beim Verteilen der Masken die Chance auf ein „Schwätzchen“ hätten, sich somit jemand politische Vorteile verschaffen könne. Ulrike Trick betonte auf Anfrage am Dienstag, dass sie damit generell Kandidaten gemeint habe, nicht Timo Gätzschmann im Speziellen. Unsere Zeitung hatte den Hilfeinitiator Gätzschmann als jenen Politiker genannt, den die Kritik der Grünen treffe. Auch Timo Gätzschmann meldete sich am Montagabend in einem Brief an die Schermbecker.

Er habe zwar Masken abgegeben, allerdings aus privaten Beständen, und nur an die Mitarbeiter des Marienheims. „Ich habe vor der Krise vorsorglich 50 Masken gekauft. Da andere Menschen diese Masken aber gerade dringender brauchen als ich, habe ich sie abgegeben.“ Ansonsten sei er nur Koordinator beim Hilfsbündnis „Wir für Schermbeck“ und habe geholfen, indem der E-Mail-Verteiler zur Akquise von Helfern benutzt wurde. Er sehe keinen Grund, daran zu zweifeln, dass die Gemeindeverwaltung alle datenschutzrechtlichen Belange berücksichtigt habe. Er habe gehofft, dass gegenwärtig parteipolitische Interessen außen vor bleiben könnten. „Von einer humanistisch geprägten Partei wie den Grünen hätte ich ein solch populistisches Verhalten, wie man es eigentlich nur von der AfD kennt, normalerweise nicht erwartet.“ Die Grünen sollten selbst Masken nähen, fordert er.

Der Streit von Schermbeck ist auch deshalb bemerkenswert, weil Steinkühler, früher Sozialdemokrat, als der Mann gilt, den die Grünen als Bürgermeisterkandidat aufstellen könnten. Nutzt Steinkühler also die gegenwärtige Lage, um seine juristische Expertise zu beweisen und sich damit als eine Alternative für den Rathausposten zu profilieren?

Steinkühler jedenfalls verteidigt sich: „Ich bin nun mal Jurist und damit prädestiniert, auf rechtliche Unsicherheiten hinzuweisen – und natürlich auch zum Schutze der Gemeinde.“ Bei möglichen Verstößen gegen die Datenschutzgrundverordnung benötige es ein hohes Maß an Rechtssicherheit. Bis zu zehn Millionen Euro Strafe drohten. „Beratungsresistent“ sei der Bürgermeister, so Steinkühler. „Ich glaube zwar, dass ein Landesdatenschutzbeauftragter in dieser Situation sicher die guten Absichten mit in seine Abwägung einbezieht und hier nicht entsprechend sanktioniert. Aber wenn selbst jetzt irgendwelche schwarzen Schafe meines Berufsstandes mit Abmahnungen bei der Bezeichnung der Masken drohen, bin ich lieber einmal mehr Bedenkenträger als einfach loszurennen“, sagt Steinkühler. Zwischen den Zeilen liest man hier: Steinkühler merkt, dass der Schuss für die Grünen nach hinten losgehen könnte. Grünen-Fraktionschefin Ulrike Trick allerdings ist mit ihrer Stellungnahme schon zu weit vorgeprescht, indem sie auch den Kommunalwahlkampf zum Thema gemacht hat.

Im Datenschutz-Streit meldet sich auch die CDU. Gemeindeverbandsvorsitzender Ulrich Stiemer kritisiert in für Schermbecker Verhältnisse ungewöhnlicher Schärfe, die Grünen befänden sich auf „politischer Geisterfahrt“. Grünen-Fraktionschefin Ulrike Trick würde eine Hilfsaktion skandalisieren. Er erwarte von den Grünen, dass sie im Ort anpacken, statt jetzt mögliche Probleme aufzuzeigen.