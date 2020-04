Wald bei Hamminkeln : Munition aus Zweitem Weltkrieg erfolgreich entschärft

Der Kampfmittelräumdienst im Einsatz. Foto: Feuerwehr Hamminkeln

Hamminkeln Nach der Explosion einer Weltkriegsbombe in einem Wald in Hamminkeln ist am Dienstagvormittag Restmunition kontrolliert gesprengt worden. Es handelte sich um Munition, die im Zweiten Weltkrieg gegen gepanzerte Ziele eingesetzt worden war.

Die in einem Wald gefundene Weltkriegsmunition an der Isselbrücke in Brünen ist am Dienstagvormittag erfolgreich entschärft worden. Das meldete die Hamminkelner Feuerwehr, die den Kampfmittelräumdienst beauftragt hatte. Am Sonntag hatte sich im Wald auf ungeklärte Art ein Feuer ereignet. Die anrückende Feuerwehr wurde dann von einer explodierenden Weltkriegsbombe überrascht und fand bei den Löscharbeiten weitere Munition.

Munition mit Phosphor aus dem Zweiten Weltkrieg. Foto: Feuerwehr Hamminkeln

Die Stelle zeigt die abgebrannte Munition. Foto: Feuerwehr Hamminkeln

„Augenscheinlich handelte es sich um Munition, welche im Zweiten Weltkrieg gegen gepanzerte Ziele eingesetzt wurde und weißen Phosphor enthält“, erklärte Michael Wolbring als Sprecher der Feuerwehr. Aufgrund der bereits stattgefundenen Wärmeeinwirkung durch den Brand am Vortag sowie des allgemeinen Zustandes konnte die Munition nicht mehr abtransportiert oder entschärft werden. Nachdem alle entsprechenden Maßnahmen vorbereitet waren, wurde die Munition fachgerecht mit einem lauten Knall entschärft. Weißer Phosphor reagiert sofort mit dem Luftsauerstoff und entzündet sich. Die Feuerwehr löschte die mit Phosphor beaufschlagten Bereiche und verbliebt noch zur Kontrolle einen Moment an der Einsatzstelle. Die Einsatzstelle wurde im Tagesverlauf noch mehrmals kontrolliert.