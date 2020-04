Arbeiten in vollem Gange : Kodi in Wesel baut um

Die Kodi-Filiale an der Brückstraße in Wesel wird umgebaut und soll nach Möglichkeit am 27. April wieder öffnen. Foto: Fritz Schubert

Wesel Kodi in Wesel wird vollständig modernisiert und auf das aktuellste Ladenkonzept umgebaut. Den Umbau der Filiale hat das Unternehmen bereits Mitte 2019 geplant, also weit bevor die Corona-Krise absehbar gewesen ist.

Ein Gang durch die Weseler Fußgängerzone ist in Zeiten der Kontaktsperre wegen der Corona-Krise ein deprimierendes Erlebnis. Aber hier steht nicht alles still. Neben wenigen Geschäften für den täglichen Bedarf dürfen die Eisdielen verkaufen. Auch Blumen sind zu haben. Und es gibt vereinzelt Baustellen. Eine davon ist das Geschäft des Oberhausener Discounters Kodi an der Brückstraße. Marketing-Leiterin Nina Werner berichtet im Gespräch mit der Redaktion, was warum da gerade passiert.

NINA WERNER Den Umbau unserer Filiale in Wesel haben wir bereits Mitte 2019 geplant, also weit bevor die Corona-Krise absehbar gewesen ist. Wesel ist für uns ein attraktiver Standort. Die Filiale befindet sich in einer guten Einkaufsstraße, mitten in der Innenstadt. Wir beobachten in Wesel eine gute Händlerstruktur aus alt eingesessenen und neuen Unternehmen. Die Innenstadt ist gut frequentiert. Wir sehen viel Potential in unserer Filiale Wesel und investieren derzeit im sechsstelligen Bereich in den Standort.