Vorstoß von Pro Mittelstand : Nächster Anlauf für kleineren Rat

Die Hamminklener Vereinigung Pro Mittelstand unternimmt erneut einen Vorstoß, das Kommunalparlament per Bürgerentscheid zu verkleinern. Walter Münnich als Vorsitzender von Pro Mittelstand teilte am Donnerstag mit: „Durch die Verabschiedung der erforderlichen Änderungen des Kommunalwahlgesetzes heute im nordrhein-westfälischen Landtag sind wir jetzt in der Lage, ein Bürgerbegehren mit nachfolgendem Bürgerentscheid terminlich rechtzeitig durchzuführen.“ Das Ziel sei, die Zahl der Ratsmitglieder von derzeit 38 auf 28 zu senken. Über den Vorstoß eines Bürgerbegehrens hat Münnich Bürgermeister Bernd Romanski am Donnerstag – ausgerechnet Romanskis 60. Geburtstag – informiert.