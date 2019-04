Schermbeck : Rekowski predigt an Ostern in Dorfkirche Gahlen

Schermbeck Der Präses der evangelischen Kirche im Rheinland wird in Schermbeck-Gahlen den Ostergottesdienst halten. WDR 5 übertragt live aus der Dorfkirche.

Am Ostersonntag, 21. April, kommt die kleine Dorfkirche in Gahlen ganz groß raus. In diesem Jahr wird der Ostergottesdienst im Radio auf WDR 5 aus Gahlen übertragen. Als Prediger kann die Kirchengemeinde Pfarrer Manfred Rekowski, den Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, begrüßen.Um eine Live-Übertragung zu ermöglichen, wird der Gottesdienst am Ostersonntag bereits um 10 Uhr beginnen. „Der Einlass zum Gottesdienst muss aufgrund technischer Vorbereitungen für die Übertragung bis 9.40 Uhr erfolgt sein“, weist der Gahlener Pfarrer Christian Hilbricht auf die Änderung der Gottesdienstzeit hin. Um vielen Gemeindegliedern die Möglichkeit zum Mitfeiern vor Ort zu bieten, wird es am diesjährigen Ostersonntag in der zur Evangelischen Kirchengemeinde Gahlen gehörenden Friedenskirche auf der Hardt um 9.30 Uhr keinen Gottesdienst geben. Von der Hardt zur Gahlener Dorfkirche wird ein Fahrdienst eingerichtet. Das gilt auch für die Rückfahrt. Anmeldungen nehmen das Pfarrbüro (Tel. 02853 4043) oder Annegret Engelmann, die Küsterin der Friedenskirche (Tel. 02853 91799) entgegen.

Für diejenigen, die keinen Platz in der Dorfkirche finden, wird es die Möglichkeit geben, im Gemeindehaus den Gottesdienst in Wort und Bild mitzufeiern. Nach dem Gottesdienst lädt die Gemeinde zum österlichen Eierteilen und Feiern ins Gemeindehaus ein. Weil am Ostersonntag der Gottesdienst mit Radioübertragung gefeiert wird, in dem das gesprochene Wort im Zentrum stehen wird, entfällt an diesem Tag das Abendmahl. Dieses Abendmahl mit dem Teilen von Brot und Kelch wird am zweiten Ostertag gefeiert. In der Friedenskirche beginnt an diesem Tag der Gottesdienst wie gewohnt um 9.30 Uhr, in der Dorfkirche Gahlen um 10.45 Uhr. Im Rahmen eines Kanzeltausches wird Pfarrer Dieter Hofmann von der Evangelischen Kirchengemeinde den Gottesdienst in Gahlen mit der Gemeinde feiern.