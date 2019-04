Einsatz gewürdigt : Thomas Jansen ist Schützen-Ehrenpräsident in Bislich

Thomas Jansen ist Schützen-Ehrenpräsident in Bislich

Bislich (RP) Thomas Jansen ist der vierte Ehrenpräsident der Schützengemeinschaft Bislich. Auf der Versammlung des Vereins im Saal der Gaststätte Pooth folgten die 68 anwesenden Mitglieder dem Vorschlag des Vorstandes und votierten einstimmig dafür.

Der 49-jährige Berufsoldat Jansen hatte sich im Oktober vergangenen Jahres aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Wiederwahl als Präsident gestellt. Sein Nachfolger Andreas Michelbrink wollte durch die Ernennung nochmals die Verdienste seines Vorgängers um das Bislicher Schützenwesen gewürdigt wissen. „Thomas Jansen hat sich während seiner Zeit an der Spitze unserer Gemeinschaft und davor mit vollem Engagement für unsere Werte eingesetzt“, sagte Michelbrink.

Nach Berichten informierten Vizepräsident Frank Tepaß und Geschäftsführer Tobias Engels über das Schützenfest, welches vom 3. bis zum 7. Mai stattfinden wird. „Wir freuen uns auf ein ganz normales Schützenfest“, sagte Frank Tepaß augenzwinkernd, nachdem die Bislicher in den beiden Vorjahren mit dem Stadtkönigschießen und ihrem 150-jährigen Kompaniejubiläum außergewöhnliche Veranstaltungen in ihre Feste eingebunden hatten. Ganz normal wird es aber auch diesmal nicht. Die 2018 wetterbedingt ausgefallene Parade für das Königspaar Marc und Corinna Scholten wird am 4. Mai nachgeholt.