Eskalation in Nahost : SPD-Chef fordert Zwei-Staaten-Lösung

Berlin Der Tel Aviver Großraum erlebt einen nie dagewesenen Raketenhagel. Israels Luftwaffe zerstört weiter Hamas-Ziele und Hochhäuser im Gazastreifen. Eine Beruhigung der Lage rückt immer weiter in die Ferne. SPD-Chef Walter-Borjans sieht nur einen Ausweg.

SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hat die Gewalt im eskalierenden Konflikt zwischen Israel und der Hamas kritisiert und eine Zwei-Staaten-Lösung zur Befriedung angeregt. „Die Spirale der Gewalt im Nahen Osten muss umgehend durchbrochen werden. Eine weitere gewaltsame Eskalation zwischen Israelis und Palästinensern droht die ganze Region in Flammen zu setzen“, sagte Walter-Borjans. „Ohne eine nachhaltige politische Regelung, die alle Beteiligten einbindet, wird es in der Region keinen Frieden geben“, sagte der SPD-Chef.

Der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern hatte sich in den vergangenen Tagen wieder zugespitzt. Militante Palästinenser feuerten nach Angaben der israelischen Armee bisher mehr als 1000 Raketen aus dem Gazastreifen in Richtung Israel ab. Israels Luftwaffe habe ihrerseits Hunderte Ziele in dem abgeschotteten Küstengebiet attackiert. Auf beiden Seiten gab es Todesopfer.

Auch die Bundesregierung hatte die Raketenangriffe der Hamas und mit ihr verbündeter extremistischer Gruppen auf Städte in Israel scharf verurteilt. „Ihr Ziel ist es, wahllos und willkürlich Menschen zu töten“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. Mehrere Menschen hätten bereits ihr Leben verloren. „Es sind übrigens genau so jüdische wie arabische Bürger des Staates Israel“, sagte er.